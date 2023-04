Biden se dispone a anunciar su candidatura a la reelección

Después de meses de suspenso, Joe Biden se dispone a anunciar oficialmente este martes su candidatura a un segundo mandato como presidente de Estados Unidos, haciendo caso omiso de las reticencias que despierta su avanzada edad.



Ni la Casa Blanca ni el Partido Demócrata lo han confirmado, pero la candidatura del dirigente de 80 años es un secreto a voces y varios medios de comunicación, que citan fuentes anónimas, aseguran que lo hará oficial este martes a través de un video.



De todos modos no es la primera vez que sus asesores insinúan que habrá un anuncio inminente, sin que se concrete.



"Estén atentos", dijo Biden este lunes a periodistas en la Casa Blanca. "Os lo haré saber muy pronto", añadió, cuando le preguntaron sobre el posible anuncio.



Si fuera reelegido, el actual presidente terminaría el mandato a la edad de 86 años.



El martes no es una fecha al azar, es justo cuatro años después de la entrada de Joe Biden en la campaña que le dio la victoria frente al republicano Donald Trump, con quien podría batirse de nuevo en las urnas en 2024.



El magnate de 76 años también es candidato a la nominación republicana para las presidenciales de 2024 y tiene probabilidades de ganarlas pese a estar procesado por un tribunal de Nueva York y de ser objeto de varias investigaciones. Trump pronostica que Biden no se presentará "porque hay algo que no va bien" desde "un punto de vista físico o mental".



No hay actos de campaña previstos en la agenda de Biden para este martes. El presidente pronunciará sin embargo un discurso ante un sindicato sobre un tema que puede convertirse en un eje electoral: devolver la "dignidad" al Estados Unidos popular "olvidado", el mismo que Trump sedujo hace años.



Por la noche el presidente y la primera dama, Jill Biden, visitarán el Monumento a la Guerra de Corea en Washington junto con su homólogo surcoreano, Yoon Suk Yeol, y su esposa, Kim Keon Hee, en el comienzo de una visita de Estado que le dará la oportunidad de hablar de política exterior.



- Los años no perdonan -

Generalmente los presidentes estadounidenses que se presentan a la reelección suelen ganar, pero esta vez su edad supone un desafío.



En noviembre de 2021 y en febrero de 2023, Biden se sometió a chequeos que concluyeron que gozaba de "buena salud".



Por el momento parece tener energía suficiente para afrontar las crisis internacionales y las reformas pero los años no perdonan.



Lo cierto es que camina más lento y a menudo se le traba la lengua al hablar en público, dos condiciones que espantan incluso a algunos de sus simpatizantes.



Según una encuesta de NBC News publicada el fin de semana, el 70% de los estadounidenses, incluido el 51% de los demócratas, cree que no debería presentarse a un segundo mandato.



- ¿Trump u otro? -

Joe Biden sabe que según las encuestas, que hay que interpretar con cautela, la candidatura de Trump no entusiasma. La suya tampoco.



El demócrata está convencido de que si logró derrotarlo una vez puede conseguirlo de nuevo gracias a su personalidad afable y su programa unificador.



Queda una gran incógnita: ¿cuáles serían las posibilidades de Biden si se enfrentara a un rival más joven en noviembre de 2024, como por ejemplo el gobernador de Florida Ron DeSantis, de 44 años?



Esta estrella emergente de la derecha estadounidense más conservadora no ha presentado su candidatura pero cree tener posibilidades de derrotar al demócrata.



"Tengo lo necesario para ser presidente y puedo vencer a Biden", declaró en marzo.



Sería la cuarta campaña presidencial de Joe Biden: antes de ser elegido en 2020, fue candidato en 1988 y 2008.



En 2015, muy afectado por la muerte de su hijo mayor, el demócrata, entonces vicepresidente, no quiso probar suerte al término del segundo mandato de Barack Obama.