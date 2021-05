Blue Origin enviará humanos al espacio por primera vez en julio

Escucha esta nota aquí

La compañía de turismo espacial Blue Origin enviará humanos por primera vez al espacio en julio próximo, durante algunos minutos, y uno de los asientos a bordo será subastado públicamente, anunció el miércoles la firma fundada por el multimillonario estadounidense Jeff Bezos.



"El 20 de julio, New Shepard llevará a su primera tripulación de astronautas al espacio", dijo Blue Origin en un comunicado, refiriéndose al nombre del cohete reutilizable de 18 metros de altura que desarrolla desde hace años.



Este vehículo lanzador ha superado 15 pruebas hasta la línea de Karman que, según la convención internacional, marca la frontera entre la atmósfera y el espacio exterior -a 100 km sobre la Tierra-. Sin embargo, nunca ha viajado con humanos a bordo.



Esta incursión espacial durará apenas unos diez minutos.



En la parte superior del cohete habrá una cápsula con capacidad para seis personas, con grandes ventanales que cubren más de un tercio del área de la cabina.



El cohete despegará verticalmente y la cápsula se separará a unos 75 km de altura, continuando su trayectoria hasta superar los 100 km de altitud.



Los pasajeros a bordo podrán entonces flotar en gravedad cero durante unos minutos y observar la curvatura del espacio.



Durante este lapso, la nave descenderá para aterrizar suavemente en una pista, siempre en posición vertical.



La cápsula, por su parte, descenderá en caída libre para regresar a la Tierra mientras es frenada por tres grandes paracaídas y retrocohetes para terminar aterrizando en un desierto en el oeste del estado de Texas (sur).



"Estamos ofreciendo un asiento en este primer vuelo al postor que ganará la subasta en línea de Blue Origin", dijo la compañía, sin revelar quién más abordaría la New Shepard.



Cualquier persona mayor de edad ya puede hacer una oferta en el sitio web de la empresa. Los montos de las ofertas realizadas se darán a conocer el 19 de mayo.



A partir de esta fecha, los participantes deberán mejorar la mayor oferta para continuar. La subasta se cerrará el 12 de junio.



Los fondos recaudados serán donados a Club for The Future, una fundación creada por Blue Origin con el objeto de alentar a las generaciones jóvenes a iniciar una carrera en el sector científico.



El principal competidor de Blue Origin en este segmento de vuelos turísticos cortos al espacio es Virgin Galactic, propiedad del multimillonario británico Richard Branson.



Unas 600 personas ya han comprado un billete por un precio de entre 200.000 y 250.000 dólares, según esa firma. Miles de personas están actualmente en lista de espera.