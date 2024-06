(BOLETIN) La esposa de Pedro Sánchez declarará ante un tribunal español en caso de corrupción

Pero no hay señales de que Israel haya matado o capturado a sus principales líderes, Yahya Sinwar y Mohammed Deif, y dejarlos libres en Gaza para que celebren el retiro de las fuerzas israelíes representaría un desastre político para el asediado primer ministro de Israel.

"Un acuerdo que deje a Hamás es un gran fracaso", afirmó. “Ocho meses después, cuando no se ha logrado ninguno de los objetivos de la guerra (no se acabó con Hamás, ni se regresó a todos los rehenes, ni las fronteras se aseguraron), no quiere poner fin a la guerra. Pero también entiende que no puede dejarlo hasta las próximas elecciones israelíes en 2026”.

“Si él pudiera decir: ‘Exiliamos a Yahya Sinwar y Mohammed Deif, ya no están viviendo en Gaza’ –y si la gente que vive cerca de Gaza y de la frontera norte puede regresar– creo que podría mantener su gobierno unido. Pero eso son muchas hipótesis.

Lo que hará Hamás

Es muy poco probable que Hamás acepte el exilio o la rendición de sus principales figuras. Pero están surgiendo claras divisiones entre los líderes de Hamás que están dentro y los que están fuera de Gaza.

El ex primer ministro israelí Ehud Barak, quien también se desempeñó como ministro de Defensa, le dijo a la radio israelí que el presidente Biden había anunciado el acuerdo “después de ver que Netanyahu sólo avanza cuando está seguro de que Sinwar se va a negar”.

"¿Cómo crees que va a reaccionar Sinwar cuando se proclive a un acuerdo y luego le digan: 'Pero date prisa, porque todavía tenemos que matarte después de que devuelvas a todos los rehenes'", dijo.

Mientras tanto, decenas de miles de israelíes desplazados tras los ataques de Hamas el 7 de octubre están a la espera del paso que dé a continuación su primer ministro.