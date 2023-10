Bolivia entre los países habilitados para la 'Lotería de visas' en Estados Unidos: sepa cuáles son los requisitos

• No hagas la solicitud si no tienes el nivel educativo mínimo para hacerlo

• No hagas el proceso más de una vez, el sistema es muy sofisticado y te descalificará si detecta que hiciste más de una solicitud.

• Revisa una y otra vez que escribiste bien tus nombres, apellidos y datos personales. No le pagues a nadie que te prometa resultados milagrosos en el proceso.

• Cuando entres a llenar el formulario, hazlo de manera inmediata, no se te permite guardar la información para seguir luego. Tienes solo 60 minutos para llenar la información.

• Inscribe a toda tu familia inmediata, cónyuge e hijos menores de 21 años, así no vivan contigo o no planeen viajar contigo a Estados Unidos.

• Si eres soltero y pasas a la etapa de entrevista, no convenzas a nadie de casarse contigo para darle la visa.

• No envíes fotos de más de seis meses de antigüedad.