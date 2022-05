Bolivia no quiere ir a la Cumbre de las Américas por exclusión de sus aliados y EEUU no ve conveniente incluir a quienes "no respetan la democracia”

Escucha esta nota aquí

Estados Unidos aún no ha extendido las invitaciones oficiales para la Cumbre de las Américas que se realizará en ese país en junio, pero ha dejado bastante claro que no cuenta con Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que ha provocado críticas del Gobierno de La Habana y una amenaza del presidente Mexicano López Obrador, que ha supeditado su participación en el encuentro a que se invite a esas naciones.

Brian Nichols, subsecretario de Estado de EEUU para el Hemisferio Occidental, ha concedido una entrevista al diario español El País en la que defiende que no se invite a "naciones que no respetan la democracia". Lo que supone una amenaza de partida para una cumbre que aún no ha concretado su agenda pese a la cercanía del evento. Nichols asegura que en ella se tratarán temas de desarrollo, salud, ecología y también de inmigración.

"En mis declaraciones públicas ya he dado mi opinión de la poca probabilidad de la presencia de esos países. Las invitaciones son responsabilidad de la Casa Blanca y las invitaciones formales aún no han salido de la Casa Blanca", señaló Nichols.



En una pregunta se le indica que el secretario de Estado, Antony Blinken, ha dicho que quiere que la Cumbre de las Américas sea la más inclusiva de la historia, y se le consulta si puede ser inclusiva una cumbre que excluye a tres países. "También (Blinken) ha dicho que nuestra base en el hemisferio es la democracia. Tenemos la Carta Democrática de las Américas, la Carta de la OEA, las declaraciones de Quebec y Lima. Hay un sentimiento y una visión democrática en las Américas y vamos a respetar eso. Y, por lo tanto, no nos parece conveniente incluir a países que falten al respeto a la democracia", respondió Nichols.

Sobre la posibilidad de que se puedan levantar las sanciones a Venezuela de parte del gobierno norteamericano, Nichols dijo que "siempre hemos dicho que podemos ser flexibles con las sanciones cuando haya progreso entre el régimen de Nicolás Maduro, la plataforma unitaria de oposición y el gobierno interino de Juan Guaidó. Apoyamos plenamente un proceso de negociación por parte de los venezolanos que siga un camino hacia la democracia plena. Ojalá que regresen a la mesa de negociación lo antes posible. También nosotros tenemos un interés en conseguir la libertad de los norteamericanos indebidamente detenidos en Venezuela. Es otra prioridad para nosotros y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para conseguir su libertad".



Desde Bolivia

El presidente del Estado, Luis Arce, advirtió que no será parte de la Cumbre de las Américas porque no estarán todos los países de la región, en consonancia con lo que declaró su aliado mexicano, Andrés Manuel López Obrador.





“Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de #Bolivia, reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma”, publicó en su cuenta Twitter.





Lea también PAÍS Arce adelanta que no será parte de la Cumbre de las Américas por exclusión de aliados Bolivia ya organizó una reunión de este bloque el 7 y 8 de diciembre de 1996, que se realizó en la ciudad de Santa Cruz

​