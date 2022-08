Boliviana fallece violentamente en Virginia y su familia busca traer su cuerpo a casa

“Era una gran amiga, una gran madre”, la describen un par de mujeres que expresan su conmoción ante la noticia. “Ella no se lo merecía, no merecía morir así”, manifiesta otra mujer.

En Santa Cruz, su hermana Sandra llora su muerte y el dolor aumenta porque le han dicho que no puede traer los restos de Silvia hasta que el caso no se esclarezca. Además requiere de la autorización del esposo, quien supuestamente ya ha accedido. Sin embargo, Sandra no confía en quien fuera la pareja de su hermana, puesto que sabe que era violento con ella. Lamenta que las amistades de Silvia no se refieran al maltrato que ella sufría por parte de su pareja.