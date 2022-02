Boliviano cuenta la dramática situación en Ucrania: “Lo que se necesita ahora es hacer algo, no hablar”

Escucha esta nota aquí

Luis Alberto Flores Posternak, boliviano que vive en Ucrania, cuenta la dramática situación que se vive en Kiev, capital que es atacada por fuerzas rusas. Pide a la comunidad internacional hacer algo y no solo emitir mensajes.

Mediante diferentes videos subidos a su página en Facebook, el también ciudadano ucraniano, contó que su familia tuvo que esconderse en un refugio antibombas. Recauda dinero para ayudar a las personas que lo perdieron todo.

“Hagan algo, estamos juntando dinero para ayudar, no hablar. Toda Europa está hablando y no hace nada, Estados Unidos está hablando y no hace nada, Ucrania se está enfrentando, necesita ayuda, no palabras, si quieren ayuden, si no, hasta la vista”, afirma.

En una de sus últimas grabaciones muestra cómo se dinamitó un puente para evitar el paso de las fuerzas rusas, espacio por donde todos los días pasaba para ir a su trabajo. Refleja la desolación y desesperación que se siente.

Los hechos:





“Mi familia estaba en un refugio anti bombas que tenemos cerca, acaban de salir, no se imaginan los que es estar ahí, pero nosotros no nos quedamos con las manos a bajo, estaos tratando de ayudar a las personas al máximo”, insiste.

Ante la insistencia de medios de comunicación nacional por contactarse con él, Flores enfatiza que eso no ayuda mucho, porque lo que se necesita actualmente es esfuerzos para atender a los damnificados por el ataque que comenzó el jueves en la madrugada. Abrió una cuenta bancaria para recibir donaciones.

“Lo que se necesita ahora es hacer algo, no hablar, es hacer. Estamos trabajando para asistir a las personas que lo requieren. Toda la noche nos han bombardeado, los tanques rusos están entrando, las Fuerzas Armadas están defendiendo”, explica el boliviano.

Uno de sus mensajes: