Bolivianos en Ucrania: “Por seguridad nos trasladamos a las afueras de Kiev; tenemos comida para unos cinco días más”

“La lucha es encarnizada. Los soldados ucranianos defienden palmo a palmo la capital Kiev. Pero era muy peligroso seguir en los sótanos, había el riesgo de quedar enterrados por alguna explosión”, contó a las 17:30 (hora de Ucrania), a EL DEBER, vía telefónica, Vladimir Tordoya, ex cónsul honorífico de Bolivia en Ucrania.

El exfuncionario, su esposa, dos hijas y otros bolivianos, tuvieron que viajar, esquivar las barricadas y cruzar los dedos para que en los distintos controles se genere algún mal entendido.

“Nos trasladamos a las afueras de Kiev, a unos 25 kilómetros, es una casa de campo. Igual tiene un sótano. Desde acá se puede ver cómo pasan las columnas de tanques y cómo siguen los disparos y las explosiones”, empieza su relato Tordoya.

"¿Qué estamos comiendo?, bueno lo niños comen avena, toman leche y ayer, 26 de febrero, pudimos agarrar algunos panes que estaban regalando. Los mayores estamos a plan de sopas, arroz y fideos. Tenemos comida para unos cinco días más. Por suerte hay abundante agua”, detalló.

¿Qué sabe de los aviones, entre ellos de Brasil, que buscan llegar a Ucrania para rescatar a los sudamericanos?, se le preguntó.

“Sabemos que Brasil, México y sino me equivoco Perú, han hecho este tipo de anuncios. Pero es muy difícil que puedan llegar hasta Ucrania, porque el espacio aéreo está cerrado. La única opción es trasladarnos y caminar unos 500 kilómetros hacia Polonia. Pero en el caso de los bolivianos, al no tener el pasaporte con un visado Schengen, que le permitiría circular libremente, su situación es más precaria”, aclaró Tordoya.

¿Qué se puede hacer al respecto?

Tal es la desesperación de nuestros connacionales que me llaman constantemente para ver si se les puede brindar alguna ayuda legal. Si hasta Álex Mamani, encargado comercial de la Embajada de Bolivia en Berlín, se comunicó conmigo para ver qué se puede hacer al respecto.

¿Desde la embajada boliviana en Moscú se comunicaron con usted?

No. Nadie llamó. La embajadora María Luisa Ramos Urzagaste, ha sido clara al indicar que solo puede prestar ayuda a los bolivianos que residen en Rusia, no así a los que están en Ucrania. En esta situación extrema algo se debería hacer y no dejar a la deriva a nuestros ciudadanos.