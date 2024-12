Bolivianos entre el sueño americano y la pesadilla por posibles deportaciones

En la comunidad boliviana como en otras, hay nerviosismo. E l contratista constructor Roberto T., afirmó que, tras 12 años de haber conformado su propia empresa personal, no sabe qué hacer y la posibilidad de un retorno a la patria no es una opción por la grave crisis económica que enfrenta.

Consultado sobre los trabajadores que normalmente tiene para encarar proyectos de construcción, afirmó que todos son indocumentados. “Normalmente tengo entre tres y cinco trabajadores, aunque son indocumentados, pagan impuestos, es algo que les exijo para pagarles su cheque de fin de semana, es mi manera de protegerlos y protegerme, bueno; creí que de esa manera nos protegíamos y veo que no sirvió de nada”, sentenció.

“Soy profesor y me vine por necesidad, dejé a mi familia en Bolivia. Lo dejamos todo para superarnos, para darles mejor calidad de vida y ahora estamos frente a un dilema de volver o arriesgarnos a una deportación. Yo, la verdad tengo miedo, pero qué puedo hacer, si me toca retornar ni modo”, aseveró.

“Son pequeños, necesitan de mí, están en la escuela. Está jodida la cosa, hemos hablado con mi mujer y vamos a salir de este país cuando realmente veamos que ya no es posible salir al trabajo, qué puedo hacer, no puedo hacer otra cosa”, señaló.

En los Seven Eleven, unas tiendas donde se ofrece una variedad de productos personales, alimentos y gasolina, los hispanohablantes se reúnen a la espera de que algún contratista los lleve a sus obras . Ahí se reúnen pintores, carpinteros, plomeros, “drayboleros”, entre otros.

¿Eso quieren?, agregó y en actitud de resignación manifestó “que me deporten, si me agarran que me deporten, qué puedo hacer, tengo que salir a trabajar, de qué voy a vivir”.