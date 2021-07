Bolsonaro podría recibir el alta médica este domingo

Escucha esta nota aquí

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, internado en un hospital de San Pablo desde hace cuatro días por una obstrucción intestinal, podría recibir el alta médica este domingo, informó el jefe del equipo que lo atiende.



"La previsión es que mañana [domingo] deba salir" el mandatario, dijo este sábado el cirujano Antonio Macedo a periodistas a las afueras del hospital privado Vila Nova Star. No detalló el horario de la posible alta.



Según el boletín médico más reciente, Bolsonaro, de 66 años, iba a ingerir durante la jornada "una dieta cremosa no fermentativa" y si tenía "una buena aceptación" el equipo médico decidiría si le daba el alta "en los próximos días".



Bolsonaro fue hospitalizado de emergencia el miércoles en Brasilia para investigar las causas de un dolor abdominal agudo y un hipo persistente, que ya duraba más de diez días. Posteriormente, sus médicos decidieron trasladarlo a Sao Paulo para más evaluaciones.



Tras la puñalada que recibió en el abdomen durante su campaña presidencial en 2018, Bolsonaro fue sometido a cuatro cirugías abdominales que crearon un cuadro en su salud más vulnerable a sufrir adherencias en el intestino, explicó Macedo en entrevista con el diario O Globo.



"Estoy bien gracias a Dios", dijo Bolsonaro durante una videoconferencia en la que participó de un evento oficial.



"Estoy loco por volver a trabajar, ver amigos y volver al seno de la familia", agregó el presidente, quien desde el hospital sigue al mando del Ejecutivo y muy activo en las redes sociales.



Este sábado arremetió por Twitter contra el exmandatario de izquierda Luiz Inacio Lula Da Silva, su principal rival y favorito para las elecciones presidenciales de 2022.



"No desistan de lo que es correcto y necesario hacer", escribió Bolsonaro, retuiteando un video con imágenes de Lula junto al fallecido líder cubano Fidel Castro, frases criticando el "sistema comunista dictador" y escenas de las recientes protestas en Cuba contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.



"Si las generaciones de ahora ya pagan un precio alto... imagine las que vendrán", expresó Bolsonaro, que reprodujo un video publicado por el magnate Luciano Hang, férreo simpatizante del gobierno ultraderechista.



El quebranto de salud de Bolsonaro surge en un contexto de erosión de su popularidad y tensiones políticas, con sospechas de corrupción en contratos negociados por su gobierno para adquirir vacunas destinadas a combatir la pandemia de coronavirus, que deja más de 540.000 muertos en Brasil.



Lea también Mundo Jair Bolsonaro: qué es y qué causa la obstrucción intestinal por la que está hospitalizado el presidente de Brasil El bloqueo en el sistema digestivo puede ser provocado por inflamación, tumores y complicaciones quirúrgicas. El mandatario brasileño se someterá a nuevos exámenes en Sao Paulo para evaluar si necesita una operación de emergencia.

​