Bolsonaro vuelve a cuestionar la eficacia de las vacunas contra el Covid

El presidente Jair Bolsonaro volvió a cuestionar este viernes la eficacia de las vacunas, pocos días después de que Brasil, en plena segunda ola de la pandemia de Covid-19, empezara su campaña de inmunización usando la vacuna china CoronaVac, a la que criticó en frecuentes ocasiones.

"Todavía hay mucha gente preocupada con la vacuna. Lo voy a dejar bien claro. [Esa vacuna] es para uso de emergencia. No puedo obligar a nadie a vacunarse (...). No soy inconsecuente. [La vacunación] tiene que ser voluntaria, al fin de cuentas no hay nada comprobado científicamente con esa vacuna", dijo el mandatario a periodistas en Brasilia.

"Les pido que lean los contratos con las empresas para saber hasta dónde llegaron las investigaciones y por qué no se concluyó que una vacuna es perfectamente eficaz. Por lo que todo indica, según [el regulador sanitario] Anvisa, ayudará a que casos graves no ocurran en Brasil entre quienes se hayan vacunado", agregó.

Bolsonaro, un escéptico sobre la gravedad de la pandemia y la eficacia de las vacunas, no se refirió explícitamente a la CoronaVac, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac asociado en Brasil con el Instituto Butantan, de Sao Paulo.

Pero ese inmunizante es el único que empezó a administrarse en el país, después de que Anvisa autorizara el domingo pasado el uso de emergencia de seis millones de dosis.

La otra vacuna autorizada es la británica AstraZeneca/Oxford, que empezará a administrarse después de que lleguen este viernes por la noche los dos primeros millones de dosis desde India, donde se fabrican.

La 'vacuna china' se ha convertido en un tema de guerra política entre el mandatario ultraderechista y el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, su posible adversario en las elecciones presidenciales de 2022.

Brasil, que llegó tarde a la campaña de vacunación en comparación con otros países, vive un dramático repunte de la pandemia, con más de mil muertos diarios y un balance de casi 215.000 decesos, superado solo por Estados Unidos.