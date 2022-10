Bolsonaro y Lula: ¿cómo está la salud de los candidatos en Brasil?

A pesar de sus problemas de salud, el mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva están esforzándose al máximo para proyectar una imagen de vitalidad en la recta final de la extenuante campaña rumbo al balotaje de las presidenciales el 30 de octubre.



Lula, que cumple 77 justo antes de la votación, tiene su voz extremadamente ronca, y por momentos le cuesta hacerse oír ante la multitud.



"Voy a tener que dejar de hablar un mes para recuperarme", bromeó el exlíder sindical.



Lula fumó durante 50 años y abandonó el cigarrillo en 2010, tras ser internado por hipertensión, a los 64. En 2011, cuando dejó el poder, fue diagnosticado con cáncer de laringe y se sometió a quimioterapia y radioterapia.



Los médicos anunciaron "una recuperación total" al año siguiente.



Su voz cada vez más deteriorada hizo que algunos lo atacaran por su salud durante la actual campaña, en particular Ciro Gomes, su rival de centroizquierda en la primera vuelta.



"Lula está cada día más débil física y psicológicamente", escribió Gomes en las redes sociales, donde cuestionó su capacidad para enfrentar a Bolsonaro.



Pero Gomes luego retiró sus declaraciones y admitió haber sido "muy duro" con Lula.



También Bolsonaro aprovechó el domingo el primer debate cara a cara entre ambos para atacar a su rival en este sentido: "Lula, pare de mentir, es malo para un hombre de su edad", le espetó el presidente.



"¡Soy un joven comparado con Joe Biden!", bromeó Lula el año pasado, en referencia al presidente estadounidense, que ingresó a la Casa Blanca a los 78 años.



Pero el líder de la izquierda es consciente de que su edad no es una ventaja.



"Todo el mundo sabe que tengo cuatro años para hacerlo todo", declaró durante la campaña, descartando inmediatamente un segundo mandato.



"Un ciudadano no puede querer la reelección a los 81 años", agregó. "La naturaleza es implacable".



Lula: "Rejuvenecer mi imagen"