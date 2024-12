Boluarte reitera que Perú debe abrir sin temor el debate sobre pena de muerte a violadores

La presidenta peruana, Dina Boluarte, reiteró este jueves que el país no debe de tener temor a abrir el debate sobre aplicar la pena de muerte a violadores de menores y consideró que "es el momento" para abordar esta posibilidad entre la clase política.



"Poner el tema en discusión no debe causar temor, temor nos debe causar que nuevamente violen y asesinen a nuestras niñas y niños, el momento es ahora", señaló Boluarte en un acto oficial en la norteña Piura.



Al igual que anunció este martes, la presidenta afirmó que se debe abrir el debate sobre la pena de muerte contra violadores de menores, pues estas personas son "una lacra que no debe de tener ningún espacio en la sociedad y en las calles ni en las cárceles".



Declaró que las niñas y niños son lo más sagrado de la sociedad y son intocables, por eso desde el Ejecutivo quieren transmitir a la clase política que hay que poner el tema en discusión.



"El momento creo que es ahora y sino yo les pregunto, ¿hasta cuando esperamos?. Discutamos la posibilidad de endurecer las sanciones contra quienes destruyen la vida de nuestros menores y sus familias", sostuvo.



Agregó que hay quienes dicen que aplicar esta sentencia es imposible o inviable, pero insistió que la clase política debe examinar el tema porque Perú "es un país soberano y democrático", y precisamente abrir el debate es una muestra democrática.



La pena de muerte no es aplicable en el Perú desde que entró en vigencia la Constitución de 1979, que solo la permite para traición a la patria, y después de que el país ratificó en 1978 la Convención Americana sobre Derechos Humanos que restringe ese castigo.



Boluarte pidió este martes abrir el debate sobre esta cuestión tras el reciente asesinato de una adolescente de 12 años en Lima que ha conmovido a la opinión pública, y en consonancia, distintos ministros han apoyado su postura, lo que ha iniciado reacciones de congresistas y ciudadanos.