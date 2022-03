Boric a Bolivia: "Se puede reanudar las relaciones sin negociar la soberanía chilena"

Escucha esta nota aquí

El nueva mandatario chileno, Gabriel Boric, invitó este lunes al presidente boliviano, Luis Arce, a retomar las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El flamante presidente chileno dijo que "tenemos muchos elementos de integración que podemos trabajar (con Bolivia). La reanudación de relaciones diplomáticas es un punto de llegada. Me encantaría avanzar hacia allá. Solo depende de que haya voluntad de ambas partes".

En marzo de 1978, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile por el fracaso de las negociaciones territoriales que se mantuvieron por la disputa de la salida al mar, por la cual Bolivia perdió su costa a favor de Chile. Desde esa fecha, ambos mantienen relaciones exclusivamente a nivel consular, sin embajadas.

"Chile no negocia su soberanía, como me imagino no hace ningún país. Entiendo que el presidente Arce tenga que decir ciertas cosas, pero a lo que le he invitado, y creo que hay buena disposición de ambos, es a no poner la carreta delante de los bueyes", agregó.

Boric dijo también que "ambos países tienen una agenda de integración tremendamente importante en materia de energía o de transporte", y por eso pidió dejar de lado el tema territorial.

