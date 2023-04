Boric anuncia asociación público-privada para explotación del litio en Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este jueves la creación de una asociación público- privada para la explotación del litio, del que el país es el segundo productor mundial.



"El esfuerzo de la exploración, explotación y agregación de valor, lo haremos con base en el principio de la colaboración virtuosa público-privada", señaló Boric, El



Chile es detrás de Australia el segundo productor mundial de litio, que explota únicamente desde el Salar de Atacama, en la región de Antofagasta, unos 1.700 km al norte de Santiago.



El presidente aseguró que el Estado estará presente en todas las explotaciones pero no dijo a cuanto ascendería la participación.



En 2022, el litio se convirtió en el producto que más aportó al PIB de Chile después de los derivados del cobre, del que el país es su principal productor mundial desde hace varias décadas.



El año pasado las exportaciones de carbonato de litio crecieron más de seis veces en un año, pasando de 1.233 millones de dólares en 2021 a 8.930 millones de dólares el año pasado, según datos del Banco Central de Chile.



"Es la mejor chance que tenemos para transitar hacia una economía sostenible y desarrollada. No podemos darnos el lujo de desaprovecharla", agregó el mandatario chileno.



El litio que Chile extrae hoy en día del Salar de Atacama, explotado bajo un sistema de concesiones por empresa chilena SQM y la estadounidense Albemarle, representa más del 30% del mercado global.



Existen, además, más de 60 salares y lagunas salinas en el país.



"Esta política, por tanto, también será una cruzada para explorarlos, evaluar su potencial extractivo y muy importante, también delimitar las áreas y lagunas protegidas donde no se instalarán faenas", afirmó Boric.



El presidente izquierdista que ha prometido liderar un gobierno que promoverá políticas de respeto al medioambiente informó también la creación de un Instituto Nacional del Litio y Salares, dedicado a la investigación que no requiere de su aprobación en el Congreso.



"Contempla la creación de una red de sistema de salares protegidos en línea con las obligaciones internacionales comprometidas por Chile", indicó en el anuncio de un plan con cinco ejes donde el Estado tendrá participación mayoritaria en los proyectos estratégicos.