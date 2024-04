Boric protesta ante Argentina por acusación de presencia de Hezbolá en Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el martes el envío a Argentina de una nota de protesta tras las declaraciones de la ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich, quien afirmó que había presencia del movimiento libanés Hezbolá en territorio chileno.



Si la ministra "tiene antecedentes serios, que los entregue en las instancias que correspondan y a la Justicia y que se comunique a través de la Cancillería", dijo Boric, en una entrevista radial.



"Pero estas declaraciones por la prensa al 'tun-tun' no me parecen, y vamos a hacer llegar una nota de protesta mediante Cancillería. Acá yo exijo respeto para nuestro país", agregó el mandatario.



Bullrich declaró en medios de prensa de su país los lugares cercanos a Argentina donde habría presencia de Hezbolá, el grupo acusado del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.



Además de estar presente en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina, "también se ha visto presencia en el último tiempo en Iquique, al norte de Chile, el año pasado en San Pablo, en Brasil, y hace pocas semanas en Perú", aseguró Bullrich.



El presidente chileno afirmó que "es tremendamente importante que las autoridades sean responsables con sus declaraciones y afirmaciones".



"Chile no ampara a ningún grupo terrorista", agregó el mandatario chileno.



Más temprano, la ministra chilena del Interior, Carolina Tohá, aseguró que los chilenos pueden estar tranquilos pues "nuestros sistemas policiales y de inteligencia tienen siempre alerta en esta materia".



"Siempre están observando cualquier movimiento, cualquier antecedente. Y en este momento Chile no tiene amenazas de ataques de Hezbolá", dijo Tohá.



El jueves pasado, Mark Wells, subsecretario adjunto para América Latina y el Caribe en el Departamento de Estado estadounidense, afirmó que Estados Unidos está "muy preocupado" por las actividades de Hezbolá, vinculado a Irán, en Chile y el resto de Latinoamérica.