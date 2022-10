Brasil, a la espera del desenlace entre Lula y Bolsonaro

Los brasileños contenían el domingo el aliento ante los resultados de la primera vuelta de las presidenciales entre Jair Bolsonaro y el favorito en las encuestas, Luiz Inácio Lula da Silva, dos archirrivales con dos visiones opuestas de Brasil.



Lula puede imponerse incluso en primera vuelta, algo que no ocurre desde 1998, mientras que Bolsonaro insiste en que los sondeos mienten y ha dejado planear dudas sobre si aceptará el resultado, alegando un posible fraude.



La última encuesta del Instituto Datafolha atribuye 36% de las intenciones de votos válidos a Bolsonaro frente a 50% para el expresidente Lula (2003-2010), porcentaje mínimo para evitar un segundo turno el 30 de octubre.



"Unas elecciones limpias deben ser respetadas", dijo Bolsonaro en la jornada tras votar en Rio de Janeiro, y deseó que "venza el mejor".



El excapitán del ejército no respondió al ser preguntado si iba a aceptar los resultados, que aguarda en la residencia presidencial de la Alvorada, en Brasilia.



Lula votó por su parte en Sao Bernardo do Campo, región de Sao Paulo donde se forjó como líder sindical en los años setenta, y dijo desear que Brasil "vuelva a la normalidad".



"Este país precisa recuperar el derecho de ser feliz". "No queremos más odio", agregó en alusión a la polarización de la sociedad que se ha acentuado bajo el gobierno Bolsonaro.