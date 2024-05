Brasil debe "crear ciudades resilientes", dice ministra Silva tras desastrosas inundaciones

Las históricas inundaciones que han devastado las últimas semanas el sur de Brasil muestran la necesidad del país de "crear ciudades resilientes" al cambio climático, ante el cual el mundo "no está preparado", consideró este martes la ministra de Medioambiente, Marina Silva, en una entrevista con la AFP.

La calamidad en el estado de Rio Grande do Sul ha causado unas 150 muertes, más de un centenar de desaparecidos y 617.000 personas han debido dejar sus hogares, además de daños materiales colosales para la economía de la pujante región.

Si no se toman decisiones de mitigación, adaptación y se transforma el modelo de desarrollo en Brasil y el mundo (...) no podremos hacer la transición hacia el fin de los combustibles fósiles, que es la principal causa de lo que está sucediendo, en el tiempo necesario para evitar más perjuicios cada vez mayores a la vida y el equilibrio del planeta".

​ P: El presidente Lula admitió que Brasil no estaba preparado.

R: "No está preparado. Brasil es parte del mundo, que no está preparado porque hace más de 30 años que se habla de que el problema es el uso del combustible fósil, de la deforestación. Y, lamentablemente, como humanidad no hicimos la tarea".