Brasil: Jair Bolsonaro retrocede en sus amenazas a la Justicia

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dio este jueves marcha atrás en sus ataques contra las instituciones y aseguró que sus recientes declaraciones contra la Corte Suprema de Justicia fueron pronunciadas en el "calor del momento".

"Mis palabras, a veces contundentes, fueron pronunciadas en el calor del momento", dijo en una declaración escrita el mandatario ultraderechista. Bolsonaro redobló el 7 de septiembre sus ataques al Supremo Tribunal Federal (STF) frente a miles de seguidores, que salieron a las calles a manifestarle su apoyo con motivo del Día de la Independencia.

El presidente está enfrentado desde hace semanas al STF, que abrió varias investigaciones contra él y su entorno, entre otros motivos por propagación de informaciones falsas. "No queremos una ruptura. No queremos pelearnos con ningún poder. Pero (...) no podemos permitir que una persona coloque en riesgo nuestra libertad", dijo Bolsonaro el martes, en alusión al juez del tribunal que lleva el caso, Alexandre de Moraes. "O bien el jefe del STF coloca a (este juez) en su lugar, o bien este poder sufrirá las consecuencias que nadie quiere", añadió.

En un tono conciliador inhabitual, Bolsonaro aseguró en su declaración escrita que nunca tuvo "ninguna intención de agredir a ningún poder". El gobernante dijo reiterar su "respeto por las instituciones de la República, fuerzas motoras que ayudan a gobernar el país".

Camioneros partidarios de Bolsonaro levantan bloqueo

En tanto, los camioneros partidarios del presidente levantaron un bloqueo que habían impuesto en rutas de al menos 15 estados de Brasil, aunque mantienen concentraciones en varios puntos, informó el Ministerio de Infraestructura. "Todavía se registran puntos de concentración en carreteras federales de 13 estados, pero no hay más bloqueos en la red nacional de carreteras", asegura el último boletín sobre la protesta.

En un mensaje de audio distribuido el 8 de septiembre por la noche entre grupos de conductores movilizados a su favor, Bolsonaro les pidió que cesaran los bloqueos, que provocan "desabastecimiento e inflación" y perjudican "especialmente a los más pobres".

La protesta -que no cuenta con el apoyo de los sindicatos y federaciones del sector- comenzó el martes, Día de la Independencia, cuando Bolsonaro, muy desgastado en las encuestas, arengó en masivas manifestaciones de sus partidarios en varias ciudades del país, pronunciando fuertes amenazas a las instituciones y ataques al sistema electoral.

En pancartas colgadas en sus camiones y en farolas, podía leerse "Intervención militar con Bolsonaro en el poder", "Prisión para los jueces corruptos del Supremo Tribunal Federal" o "Bolsonaro, acciona a las fuerzas armadas y criminaliza el comunismo".