Bukele dice que El Salvador rompió "el círculo vicioso" que propicia las pandillas

Bukele lamentó que el problema de las pandillas no se "atacó" en los años noventa cuando no había ni 3.000 pandilleros, con con lo cual según él se habría evitado que niños y jóvenes cayeran en esas bandas y "se convirtieran en los monstruos que se convirtieron después".

Tras comentar que el martes fue detenido pandillero que hirió con un machete a una persona, Bukele sostuvo que "no lo podemos tratar como persona buena, lo tenemos que tratar como el monstruo que es".

Advirtió que en ese caso la detención no significa que "no entendamos que él se convirtió en ese monstruo porque lo abandonó el gobierno, el Estado y lo abandonó la familia en los (años) noventa cuando aún no era monstruo (...)".