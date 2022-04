Caída de WhatsApp: usuarios reportaron que la app de mensajería presentó problemas por unas horas

La tarde de este jueves, miles usuarios de varios países reportaron que la aplicación de mensajería WhatsApp presentó diversos problemas por un par de horas, como imposibilidad de enviar mensajes, dificultad en las llamadas y en su versión web.

De acuerdo a lo publicado en el sitio web DownDetector, que monitorea los problemas de los distintos sitios web y redes sociales, WhatsApp comenzó a presentar problemas al promediar las tres de la tarde (hora boliviana).

“Los informes de los usuarios indican que WhatsApp está teniendo problemas desde las 3:29 p.m.”, señalaron a través de un tuit.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 4:29 PM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you're also having problems #Whatsappdown

A pesar de los reportes generados en redes sociales sobre la caída del servicio, WhatsApp está operando de manera intermitente. A través de un tuit, informaron que la app estaba experimentando algunos problemas. Horas más tarde tuitearon afirmando que "estaban de regreso".

You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience.