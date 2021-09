Cámara Baja de Chile aprueba el aborto libre hasta 14 semanas

Escucha esta nota aquí

La Cámara Baja de Chile aprobó este martes el proyecto de despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación, una histórica iniciativa que ahora deberá ser votada en el Senado.



"Con 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, la Cámara aprueba el proyecto para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación", informó la Cámara de Diputadas y Diputados en Twitter.



La iniciativa fue aprobada en coincidencia con el día internacional "por un aborto legal y seguro". Está previsto que varias ciudades de Chile sean escenario de protestas en favor de la interrupción voluntaria del embarazo.



La moción, que fue ingresada en el Congreso en 2018 por diputadas progresistas de la oposición, busca modificar la actual ley del aborto, vigente desde 2017, que solo lo permite en tres causales.



Las tres causales son que exista riesgo vital para la mujer en el embarazo, que el feto padezca una enfermedad congénita o genética de carácter letal o que el embarazo sea resultado de una violación.



El Código Penal chileno tipifica penas de prisión para el resto de causas.

"¡Aprobada la despenalización del aborto! Esto es por todas las mujeres y personas gestantes que se han visto perseguidas y criminalizadas, sobre todo si son de menos recursos", dijo en Twitter la diputada comunista Camila Vallejo, una de las impulsoras de la moción.



"¡Abajo el patriarcado, que va a caer, va a caer! Arriba el feminismo, que va a vencer, va a vencer", añadió Vallejo.



"¡Las mujeres no debemos ir a la cárcel por abortar! La maternidad será deseada o no será", dijo la diputada socialista Maya Fernández en Twitter.



En tanto, el senador conservador Iván Moreira criticó la decisión de la Cámara Baja: "¡Cada día puede ser peor! Aborto libre la licencia para matar de la izquierda", escribió en Twitter.



- "No hay razón para innovar" -

El gobierno conservador de Sebastián Piñera se ha opuesto a reformar la ley de aborto.



"No hay razón sanitaria para innovar en esta materia. Nosotros queremos señalar que la postura del Ejecutivo es la defensa de la vida y lo vamos a seguir diciendo", indicó el subsecretario de la Presidencia, Máximo Pavez.



Para que se convierta en ley, el texto tiene que pasar por el Senado. Antes, legisladores de la Cámara Baja precisarán algunos aspectos de la norma, pero sin cambiar el fondo de la misma.



Hasta hace unos años era impensable que el Congreso chileno debatiera un proyecto de despenalización del aborto debido a la férrea oposición de la Iglesia católica.



Sin embargo, la Iglesia ha caído en el descrédito en Chile por numerosos escándalos de abusos sexuales por parte de sacerdotes, lo que ha mermado su influencia en el debate público.



Ahora solo el 20% de los chilenos confía en la Iglesia, según una reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), un ‘think tank’ de tendencia liberal.



- Manifestaciones -

De forma paralela al debate parlamentario, estaban convocadas en Santiago y otras ciudades chilenas manifestaciones en favor del aborto legal, seguro y gratuito, en el marco del "Día de Acción Global por un aborto legal y seguro".



La actual ley de tres causales cubre apenas el 3% de los miles de abortos clandestinos que se realizan en el país, aseguran los movimientos sociales que consideran insuficiente la legislación actual.



El derecho al aborto está lejos de ser universal. Una veintena de países lo prohíben totalmente, entre ellos El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití.



En Estados Unidos, el aborto está contemplado desde 1973, pero varios estados restringen mucho esta práctica.



En diciembre, Argentina aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, tras un histórico debate y se convirtió así en el país más grande de América Latina en el cual el aborto es legal, después de Cuba, Uruguay y Guyana.



En México está permitido en el estado de Oaxaca y en Ciudad de México.