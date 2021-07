Camas "anti sexo" en Tokio: Atletas dormirán en lechos de cartón para evitar que tengan relaciones sexuales

Tenis

Federer renuncia a los Juegos de Tokio

El ex número uno del mundo del tenis no podrá recuperarse de una lesión de rodilla. La figura suiza del tenis de 39 años prefiere hacer un alto en las competiciones para volver en mejores condiciones físicas. Otro que no estará es el español Rafael Nadal y está en duda la presencia de Djokovic.