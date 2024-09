Cambio técnico de X permitió eludir bloqueo judicial en Brasil

La red social X realizó un cambio técnico que permitió eludir el bloqueo judicial del que es objeto en Brasil, indicó el miércoles la Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones (Abrint).





"La aplicación X fue actualizada (...) durante la noche, lo que resultó en un cambio significativo en su estructura". Esa modificación "volvió el bloqueo mucho más difícil", indicó Abrint en un comunicado divulgado en su sitio web.





El antiguo Twitter volvió este miércoles a estar parcialmente accesible en Brasil, tras haber sido suspendido el 30 de agosto por la corte suprema por incumplimientos judiciales.





La plataforma pasó a utilizar los servicios de Cloudflare, una empresa de ciberseguridad, indicó a la AFP Basílio Rodriguez Pérez, consejero de Abrint.





La versión más reciente de la aplicación "ya no se conecta directamente con X a través de las redes propias de X, accede a través de Cloudflare", dijo.





Esta empresa permite que las direcciones de internet IP vayan cambiando constantemente, lo que hace más difícil bloquearlas que si se trata de IP específicos, según Abrint.





El Supremo Tribunal Federal (STF) afirmó a la AFP estar "chequeando la información sobre el acceso a X por parte de algunos usuarios".







- Vuelve Bolsonaro -

El juez del supremo Alexandre de Moraes ordenó el bloqueo de la red propiedad de Elon Musk al acusarla de incumplir órdenes judiciales de suspender cuentas acusadas de desinformación y negarse a nombrar a un representante legal en Brasil.





Al bloquear la red, Moraes advirtió a los 22 millones de usuarios de la plataforma en Brasil que quien infrinja la orden accediendo a la plataforma mediante "subterfugios" como las redes privadas virtuales (VPN) se expone a multas diarias de 50.000 reales, equivalentes a unos 9.000 dólares.





El expresidente Jair Bolsonaro, uno de los mayores críticos del veto, se apresuró el miércoles a publicar por primera vez desde el 30 de agosto.





"Felicito a todos por la presión que movió engranajes en defensa de la democracia en Brasil (…) prohibir la mayor red social del país no fue castigar a una empresa, fue castigar a millones de brasileños", expresó Bolsonaro, muy cercano al magnate Musk.







- Sorpresa de usuarios -

Según Rodriguez Pérez, Cloudflare es usada por "más de 24 millones de sitios en el mundo (...) incluidos bancos, medios de comunicación, sitios del propio gobierno brasileño".





"Tenemos que esperar nuevas orientaciones (del ejecutivo) sobre qué hacer y cómo hacerlo, porque no se puede bloquear sin más algo que podría bloquear un servicio importante o necesario para la población", detalló el vocero del gremio.





En el antiguo X, algunos usuarios mostraron su sorpresa con la vuelta de la red.





"Magistrado Alexandre de Moraes: yo no usé VPN para entrar aquí, simplemente abrí el aplicativo en un ritual cotidiano de abstinencia y estaba funcionando", escribió un usuario en X.





"No tengo 50.000 (reales) para pagar esa broma", imploró.





La orden judicial de suspender la plataforma ha atizado el debate sobre la libertad de expresión y los límites de las redes sociales dentro y fuera del país suramericano.





Moraes protagonizó un pulso en los últimos meses con Musk, que acusó al magistrado de "dictador malvado".





La decisión fue aplaudida por la izquierda liderada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.