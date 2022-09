Camila, la reina consorte que supo conquistar el corazón de los británicos

Los británicos la vieron durante mucho tiempo con desconfianza, pero Camila, el amor de la vida de Carlos con quien se casó tras la muerte de Diana, conquistó poco a poco sus corazones y ahora se convierte en su reina consorte.



Con el fallecimiento de Isabel II y la llegada al trono del ya anciano príncipe, Camila avanza en el grado real con todos los honores por voluntad de la difunta monarca.



En un mensaje con motivo de los 70 años de su reinado, Isabel II expresó en febrero de 2022 su "deseo sincero" de que Camila "sea conocida como reina consorte" cuando Carlos ascendiese al trono.



Es un gran salto para la que hasta ahora era conocida simplemente como duquesa de Cornualles -optó por no utilizar el título de princesa de Gales para no ofender a nadie-, una plebeya de 75 años que durante mucho tiempo fue considerada sobre todo como la responsable del fin del matrimonio real entre el príncipe y Diana, celebrado en 1981.



Miembro de la alta burguesía de provincias, Camilla Shand conoció al príncipe en 1970 durante un partido de polo. Pese a no pertenecer a la nobleza, la joven se movía en los mismo círculos sociales que Carlos.



Nacida el 17 de julio de 1947, hija del mayor Bruce Shand y de Rosemary Cubitt, ricos terratenientes, fue educada en las mejores escuelas privadas, primero en Londres, después en Francia y Suiza.



A su regreso al Reino Unido, la prensa del corazón le atribuyó relaciones con codiciados solteros como Kevin Burke, hijo de un fabricante de aviones, o Rupert Hambro, miembro de la riquísima familia de banqueros Hambro.



Tiene incluso algún lazo con la familia real: bisnieta de Alice Keppel, una de la amantes del rey Eduardo VII, tatarabuelo de Carlos, Camila habría utilizado esta anécdota para abordar al príncipe en 1970, preguntándole si le "tentaba" seguir los pasos de su antepasado.



Sin "ambición de ser princesa"