Cancillería rusa restó importancia a la orden de la Corte Penal Internacional para detener a Putin

"Rusia no es miembro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud de este. Rusia no coopera con este organismo, y las posibles (pretensiones) de detención procedentes de la Corte Internacional de Justicia serán legalmente nulas para nosotros", expresó María Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, después de conocerse la determinación de la CPI de detener a Vladimir Putin por presuntos crímenes de guerra.