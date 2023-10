Candidatos a la presidencia de Argentina se enfrentan en acalorado debate

Ex ministra de Seguridad, Bullrich también lo criticó por su posición en esa materia. "Milei quiere liberar las armas , y las armas liberadas caen en manos de los delincuentes", lanzó.

"Ellos no pueden ser la solución al problema, porque ellos son el problema", aseveró este domingo sobre los demás candidatos.

Sobre ese punto, Milei enfatizó que "no vamos a adherir a la Agenda 2030, no adherimos al marxismo cultural, no adherimos a la decadencia".