Cannes otorga la Palma de Oro a una directora por tercera vez en su historia

La directora francesa Justine Triet ganó este sábado la Palma de Oro del 76º Festival de Cannes por "Anatomie d'une chute", un drama judicial, convirtiéndose en la tercera directora consagrada en la historia del certamen.



El jurado del prestigioso festival otorgó el Gran Premio, el segundo en importancia, a un escalofriante retrato de la vida diaria del comandante del campo de exterminio nazi de Auschwitz, "The Zone of Interest", del británico Jonathan Glazer.



El premio al mejor director se lo llevó el francés de origen vietnamita Tran Anh Hung por "La passion de Dodin Bouffant", una fábula sobre una pareja de chefs del siglo XIX.



El premio del Jurado fue para "Fallen Leaves", del finlandés Aki Kaurismaki, una original comedia romántica.



El guión lleno de suspense de la película "Monster" del japonés Hirokazu Kore-eda, también se llevó un galardón.



El jurado consagró como mejor actriz a la joven turca de 36 años Merve Dizdar, por "About dry grasses", ambientada en Anatolia, y como mejor actor al japonés Koji Yakusho por su papel de un limpiador de baños públicos, en el filme "Perfect Days", del director alemán Wim Wenders.



Una muerte sospechosa

"Anatomie d'une chute" ("Anatomía de una caída") narra a lo largo de 2h30 el juicio de una escritora alemana (Sandra Hüller) tras la sospechosa muerte de su marido en su chalet en los Alpes franceses.



No hay ningún testigo del incidente y el hijo de la pareja es deficiente visual.



La justicia deberá examinar las circunstancia del hecho, una reconstrucción de la crisis de la pareja diseccionada con eficacia.



Triet ha realizado cuatro películas, todas ellas retratos de mujeres, oscilando entre el drama y la comedia.



Glazer, por su parte, se centra en la vida del comandante nazi Rudolf Hoss, y de su familia, en una confortable casa con un gran jardín al lado de Auschwitz.



En la película no hay ni un solo plano de violencia. Todo es indirecto, sugerido, pero no por ello menos terrorífico.



La lenta despedida de toda una generación