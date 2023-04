Casi la mitad de los presos en calabozos de Venezuela están desnutridos, según ONG

Casi la mitad de los presos recluidos en los calabozos policiales de Venezuela presentan signos de desnutrición, según una estimación hecha por la oenegé Una Ventana a la Libertad (UVL) que denunció esta enfermedad como el principal problema de salud de esta población durante 2022.



Los centros de detención policiales están albergando distintas enfermedades debido a las condiciones de hacinamiento, los problemas de salubridad y alimentación.



"La desnutrición continuó siendo durante el año 2022 el principal problema que se encontró (...) alcanzando el 49,54% de los 432 casos identificados. En segundo lugar, encontramos la tuberculosis con 71 casos (16,44%)", dijo la oenegé.



Estos espacios, previstos en principio para detenciones preventivas, funcionan como cárceles desde hace años en medio del retardo procesal de la justicia. Allí los detenidos pueden pasar meses o incluso años, lo que provoca un hacinamiento de 334,55%, de acuerdo con el informe.



"Quien no tiene familia en un centro de detención preventiva no solamente se puede enfermar sino que se puede morir (...) porque los familiares deben llevar alimentos, medicinas (...), hasta cloro", indicó la psicóloga y criminóloga Magally Huggins durante la presentación del informe en rueda de prensa.



Los detenidos comen granos, cereales, arroz y la proteína es escasa, dijo una familiar de un detenido que solicitó el anonimato por temor a represalias.



Esta semana, la policía del estado Cojedes (oeste) investiga la muerte de un perro a manos de un interno de un centro preventivo supuestamente para comerlo.



Los familiares deben también pagar a funcionarios policiales para poder llevar alimentos o medicinas a los detenidos, en casos de emergencias de salud o por algún tipo trámite legal y los montos pueden llegar a los 1.500 dólares, según afectados citados en el informe.



Al mismo tiempo, dentro de los penales, los reclusos deben pagar un "impuesto" al "pran", como se conoce en Venezuela al reo líder (acrónimo de preso rematado, asesino nato).



El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organización crítica del gobierno, denunció en febrero que en la llamada cárcel de Vista Hermosa, en Bolívar (sur), unos 400 internos duermen a la intemperie o comen de la basura por no cumplir con el pago del "impuesto".



El control de las sobrepobladas cárceles venezolanas, un país con una delincuencia rampante, a menudo escapa de las autoridades, que apenas regulan los accesos.



La desnutrición y la tuberculosis son las principales causas de muertes en estos centros desde hace cuatro años.



Según UVL, durante 2022, 72 detenidos en calabozos policiales murieron por enfermedades, la mayoría por estas dos condiciones. El OVP cifró los fallecidos por enfermedades en 50.



Las autoridades penitenciarias no informan sobre el tema.