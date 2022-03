Castillo sobre su pedido de destitución: "Me apena que sigan las zancadillas y no se escuche al pueblo"

Escucha esta nota aquí

"Me apena que sigan las zancadillas y no se escuche al pueblo. Tenemos que decirle al país que nosotros no hemos venido a robar ni un centavo", dijo Castillo en la región selvática de Loreto en respuesta al pedido de destitución a su persona implantado por la mayoría del congreso peruano, que responde a la oposición.



"No hemos venido a robarle un centavo al pueblo, eso lo diremos mañana [martes] en el Parlamento. Nadie nos distrae porque el que nada debe, nada teme", agregó.

El Congreso de Perú, dominado por la oposición, aceptó este lunes debatir una moción de destitución contra el presidente Pedro Castillo, similar a las que condujeron a las caídas de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020.

"Ha sido admitida [a debate] la moción", anunció la jefa del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, luego de que la iniciativa fuera aprobada por 76 votos, 41 en contra y una abstención.

Alva propuso que la suerte del mandatario sea decidida por el plenario en este juicio político el lunes 28 de marzo a partir de las 15H00 locales (20H00 GMT), lo que fue aceptado por sus colegas. Castillo podrá asistir a esta sesión para presentar sus descargos o enviar a un abogado que lo represente.

Se trata de la segunda "moción de vacancia" contra Castillo en los siete meses y medio que lleva en el poder. En diciembre, el Congreso desestimó la primera.

El pedido lo presentaron 50 congresistas de los partidos opositores Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular (fujimorista), con apoyo de legisladores de otras bancadas.



La oposición alega "incapacidad moral" de Castillo y necesitaba 52 votos, de un total de 130, para ser aceptada a debate.

Si es destituido, el poder lo asumiría su vicepresidenta, Dina Boluarte. Pero expertos dudan que los opositores puedan cruzar el umbral de los 87 votos necesarios, según la Constitución.

"El presidente Pedro Castillo debe dar explicaciones inmediatas al país por sus reiteradas inconductas", dijo el legislador ultraconservador Jorge Montoya, un almirante retirado, al fundamentar la moción.

Pero Waldemar Cerrón, jefe de la bancada del oficialista Perú Libre, afirmó que el Congreso "pierde el tiempo" en estos debates. La formación adelantó que sus 37 parlamentarios rechazarán la moción.

