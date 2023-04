Cerca de 20 mil fieles presentes en el Vía Crucis en el Coliseo de Roma, sin la presencia del Papa Francisco y con polémicas

La retransmisión en directo del Vía Crucis en el Coliseo no se emitió en los canales ucranianos, ni siquiera en los eclesiales. El nuncio apostólico en Kiev, monseñor Visvaldas Kulbokas, tuvo que trabajar duro para explicar que la elección no debe interpretarse como una "señal política" o un "avance de la reconciliación". Y en el último momento también se cambió el texto de la meditación que acompañaba a esa estación, sustituido por un "silencio orante" presentado como "más elocuente que las palabras". Un caso diplomático. Lo que habría empujado a la Santa Sede, este año, a una gran discreción respecto a los textos de las meditaciones, que no fueron publicados con antelación, y la lista, aún no conocida oficialmente, de quienes portarán la cruz en las 14 estaciones.