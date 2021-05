¡Cerveza gratis!: el plan de Nueva Jersey para llegar a los 5 millones de vacunados contra el coronavirus

Escucha esta nota aquí

"¡Cerveza gratis! Ahora que tengo su atención, ¡vacúnese!", podría ser la presentación del programa si fuera Springfield y si el gobernador Phil Murphy fuera un algún personaje de Los Simpsons.



Pero es Nueva Jersey. Y en tiempos de pandemia aún hay personas reacias a recibir el pinchazo contra el coronavirus.



La fórmula de la seducción reza "Shot and a Beer". Es sencillo: aquellos que presenten el certificado de la primera dosis en 13 bares del estado podrán acceder a una cerveza gratis en mayo.



Está destinado a los mayores de 21 años y cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud y de las cervecerías locales. El objetivo es alcanzar la meta de 4,7 millones de residentes vacunados contra el Covid a fines de junio.



Hasta el lunes se habían administrado en Nueva Jersey más de 7,5 millones de dosis, de las cuales 3,2 millones habían sido para residentes, es decir que aproximadamente el 37% de la población total del estado está completamente vacunada.



Y la cobertura llega al 86% de personas con al menos una dosis en la franja crítica de mayores de 65 años.



Sin embargo, el proceso sufrió una desaceleración en las últimas semanas, por el desinterés de un sector de la población.



No se trata del único estado del país que lanzó una propuesta llamativa para acelerar el plan de vacunación.



"Necesitamos ese impulso", dijo a ABC News el doctor Perry N. Halkitis, decano de la Escuela de Salud Pública de Rutgers. "Hay que encontrar una forma de motivar a la gente. Esta es una forma de hacerlo".



"El objetivo de la campaña es conseguir la mayor cantidad posible de nuevos vacunados", agregó Dan Bryan, portavoz de la oficina del gobernador.



El estado también está adoptando otras medidas para aumentar el número de vacunas, incluidas campañas puerta a puerta, llamadas telefónicas a personas que se preinscribieron pero que no asistieron a sus citas y contactos con referentes comunitarios.



Más oferta que demanda

La campaña de vacunación en Estados Unidos es una de las más avanzadas del mundo. Sin embargo, en estas semanas se encuentra con un problema: la dificultad para convencer a los núcleos duros resistentes ante la jeringa.



Por eso, en varios estados la oferta de vacunas es mayor a la demanda, en contraposición con la realidad de casi todos los países del planeta. Y se acerca la fecha de caducidad de los preparados.



No solo participan de los esfuerzos las autoridades políticas. También lo hacen las empresas, entre ellas reconocidas firmas internacionales.



Emporios como AT&T, McDonald's y Dollar General ofrecen premios en dinero a aquellos empleados que se vacunen contra el Covid.



En similares términos que Nueva Jersey, la marca Samuel Adamas lanzó la campaña "shot and beer" en las redes sociales: las primeras 1.000 personas que publicaron una foto de la vacunación se ganaron el derecho a una pinta.



El caso más llamativo, sin embargo, es el de algunos centros médicos que ofrecen cannabis como retribución a haber recibido el pinchazo contra el coronavirus.