Chile aprueba uso de la vacuna china CanSino contra el coronavirus

Chile aprobó este miércoles el uso de emergencia de la vacuna china CanSino Biologics contra el coronavirus, la cuarta habilitada por el gobierno de este país sudamericano azotado por una segunda ola de la pandemia, informó el Instituto de Salud Pública.



CanSino se sumará a las vacunas ya aprobadas Pfizer/BioNTech y Sinovac, que actualmente se están suministrando en suelo chileno. También se aprobó la vacuna AstraZeneca, pero todavía no se dispone de ninguna dosis en Chile.



"La aprobación es entre 18 y 60 años y la razón tiene que ver con que la mayoría de los estudios fueron en esa edad y no hay detalle específico respecto a edades mayores (...) Considerando que además tenemos vacunada a la población mayor de 55 años en Chile", dijo el director del ISP, Heriberto García.



El funcionario agregó que la efectividad de la vacuna CanSino es de 74% según un estudio realizado en Pakistán. A diferencia del resto aprobadas en Chile esta es de una sola dosis.



"Los datos que se tienen dicen que con el tiempo esta vacuna va perdiendo la respuesta inmune segura. No sabemos todavía hasta cuánto tiempo dura efectivamente y por lo tanto podría ocurrir que los estudios posteriores digan que se necesite una segunda dosis de refuerzo, por eso la dimos por aprobada", destacó García.



Chile había comprado a finales de marzo 1,8 millones de dosis de esta vacuna, que se suman a las 35 millones que el gobierno ya acordó con otras firmas para avanzar en su amplio proceso de inmunización.



La aprobación se registra en momentos que Chile llegó a 7,1 millones de personas vacunadas con al menos una dosis y 4,1 millones que ya recibieron ambas. Con esas cifras está inmunizada el 27,6% de la población objetivo de la campaña (15,2 millones sobre un total de 19 millones de habitantes del país).



Los datos posicionan a Chile como el país con mejor ritmo de vacunación de su población en América Latina. Ese proceso se da en paralelo a un alza sostenida de los nuevos contagios de coronavirus, con cifras diarias récords de contagios que han superado las de la primera ola, con más de 8.000 nuevos infectados por día.



Desde la detección del primer caso de coronavirus en Chile el 3 de marzo de 2020, el país acumula 1.043.022 contagios y 23.796 fallecidos.