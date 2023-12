Chile empieza a votar: ¿Constitución de Pinochet o un texto más conservador?

Las encuestas, que no pueden divulgarse desde dos semanas antes de la elección, anticipan un triunfo de la opción "en contra", aunque con un porcentaje de indecisos de dos dígitos que podría inclinar la balanza.

"No me interesa mucho la elección. Voy a votar porque es obligatorio, pero sé que no va a terminar en nada, va a terminar todo igual", dice a la AFP Paula, técnico en enfermería de 24 años.