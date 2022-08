China advierte que EEUU "pagará el precio" si Pelosi visita Taiwán

Varios medio taiwaneses citaron los comentarios del vicepresidente del Parlamento de la isla, Tsai Chi-chang, afirmando que era "muy probable" que Pelosi viajara allí en los próximos días.



El diario taiwanés Liberty Times citó fuentes no identificadas según las cuales llegaría a la isla en la noche del martes y que se reuniría al día siguiente con la presidenta Tsai Ing-wen.



Aunque la Casa Blanca se encuentra en una situación comprometida con esta visita, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Pelosi "tiene derecho" a llevarla a cabo.



"No hay motivo para que Pekín convierta una posible visita, congruente con la política estadounidense de hace tiempo, en un tipo de crisis", añadió.



Kirby citó informes de inteligencia de que China prepararía posibles demostraciones de fuerza militares que podrían incluir el disparo de misiles al estrecho de Taiwán o incursiones a "gran escala" en el espacio aéreo taiwanés.



Ante ello, el ministerio de Defensa de Taiwán aseguró el martes que el territorio está "decidido, capaz y confiado" en que podrá proteger a la isla de las crecientes amenazas de China.



"Estamos preparando meticulosamente varios planes y las tropas adecuadas serán desplegadas para responder, respetando las reglas de respuesta en situaciones de emergencia, a las amenazas del enemigo", indicó el ministerio taiwanés en un comunicado.



Kirby recordó que Pelosi viaja en un avión militar y que si bien Washington no teme un ataque directo, sí "eleva los riesgos de un error de cálculo".



Asimismo, reiteró que la política estadounidense no ha variado con respecto a Taiwán.



Ello implica apoyo al gobierno autónomo taiwanés al tiempo que reconoce a Pekín por encima de Taipéi y se opone a una declaración formal de independencia de parte de Taiwán o una toma por la fuerza de parte de China.



"Muy peligrosa"