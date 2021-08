China prohibirá las canciones de karaokes que amenacen la "seguridad nacional"

Escucha esta nota aquí

China anunció que va a prohibir en los populares karaokes las canciones consideradas violentas, que inciten al odio o "amenazan la seguridad nacional".

Los karaokes son en China auténticos complejos con salas privadas equipadas con sofás, tabletas táctiles y pantallas gigantes, donde los amigos pueden cantar una selección de decenas de miles de títulos.

El Ministerio chino de Cultura y Turismo anunció el martes en una nota que, a partir del 1 de octubre, creará una lista negra de canciones "con contenido ilegal" en la que se incluirán todas aquellas que amenacen la seguridad y la unidad nacional, inciten al odio racial o hagan promoción de sectas, de juegos con dinero y del crimen.

Con frecuencia, China retira canciones juzgadas como políticamente incorrectas de las plataformas de música por internet.



El Ministerio no precisó en qué medida una canción podía poner en peligro la seguridad nacional ni cuál era el contenido de la futura lista negra.

Pero, por ejemplo, en 2019 varias plataformas de música por internet en China continental tuvieron que retirar de su catálogo canciones consideradas como himnos de protesta.

Entre estos títulos se encontraban "Do You Hear The People Sing?" (La canción del pueblo, en español), del filme musical Los Miserables, una canción entonada durante las manifestaciones antigubernamentales en la región semiautónoma de Hong Kong.

"Al haber 50.000 karaokes y lugares de entretenimiento en el país, la aplicación de la ley y los controles van a ser particularmente difíciles", reconoció un miembro del Ministerio, citado por la agencia oficial de noticias Xinhua.

Esta norma fue acogida con escepticismo en la red social china Weibo.

"A partir de ahora, ¿habrá que cantar canciones comunistas para poder entrar en los karaokes?", ironizaba un usuario.

"Las personas tienen deseos. Unas veces prohíben una cosa, otras, otra. Es para volverlos locos, ¿no?", criticaba otro internauta.