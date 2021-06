CIDH llama a los Estados a adoptar medidas contra la discriminación laboral de las personas LGBTI

Escucha esta nota aquí

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI, conmemorado el 28 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), llaman a los Estados a adoptar medidas para la empleabilidad y protección contra la discriminación laboral.

La CIDH y su REDESCA recibieron informes sobre los desafíos que enfrentan las personas LGBTI en el ámbito laboral, tanto en el acceso a oportunidades como en las condiciones en las que desarrollan su trabajo; y observan que la discriminación y falta de oportunidades laborales contribuyen al sostenimiento del fenómeno de exclusión laboral generalizada en la región y evitan que se rompa ciclo de pobreza al que están expuestas, en particular, de manera reciente debido al impacto de la pandemia de la COVID-19. En tal sentido, estos desafíos afectan de manera particular a las personas trans, no binarias y de género diverso.

Además, los prejuicios y la discriminación basada en la diversidad de identidades y expresiones de género -generalizadas en mayor o menor medida a lo largo de la región- están presentes, también, en el ámbito laboral, con consecuencias en el goce efectivo de los derechos humanos de las personas que se identifican como LGBTI y quienes son percibidas como tales; obstaculizando las posibilidades de acceder al mercado laboral formal; o cuando lo hacen, son víctimas de discriminación y acoso laboral.

Al respecto, la CIDH recibió información de que las personas LGBTI se ven obligadas a ajustarse a los patrones "heterocisnormativos" (conductas que se consideran propias de los heterosexuales) que prevalecen en la región para lograr aceptación o evitar situaciones de violencia o discriminación en el ámbito laboral, debiendo ocultar, negar o mantener en secreto su orientación sexual e identidad de género ya sea para acceder o conservar un empleo y evitar situaciones de acoso, humillación o represalias.

La Comisión y su REDESCA observan con particular preocupación que, en muchos lugares en la región, no se reconocen el nombre y pronombres de las personas trans y de género diverso, especialmente cuando la falta de protecciones legales y registrales les impiden obtener documentos de identidad adecuados a su identidad. Asimismo, que frecuentemente, a las personas trans, no binarias y de género diverso se les obliga a usar uniformes o vestimentas que no corresponden con su identidad y expresión de género.

Aunado a lo anterior, las personas LGBTI son sometidas a burlas, humillaciones y comentarios peyorativos que, a menudo, las obligan a abandonar sus puestos laborales, sin que existan protecciones legales contra la discriminación en este ámbito.

Según el informe Personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales y culturales y ambientales el derecho humano al trabajo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias se encuentra ampliamente reconocido en el Sistema Interamericano. Al respecto, la Comisión ha subrayado que uno de los elementos sustantivos del contenido del derecho al trabajo implica la elección o aceptación libre del mismo, seguir la vocación que cada persona tenga y dedicarse a la actividad que responda de manera razonable a sus planes de vida.

Asimismo, la CIDH también indicó que, para garantizar el contenido de este derecho, los Estados deben regular y realizar acciones dirigidas a velar por su efectivo cumplimiento, en particular, fiscalizando y sancionando su vulneración tanto en el sector público como privado, tomando en cuenta particularmente la existencia de formas de trato laboral desiguales y abusivas derivadas de relaciones laborales precarias.