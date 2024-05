Científicos revelan que un orangután silvestre se curó una herida con un ungüento que el mismo produjo

¿Coincidencia o comportamiento intencional?



Más recientemente los investigadores observaron orangutanes de Borneo, también en libertad, masticando las hojas de una planta medicinal antes de frotar sus extremidades. La Dracenea cantleyi es utilizada por las poblaciones indígenas para tratar dolores musculares y articulares.



El estudio considera que el comportamiento de Rakus, al igual que el de sus congéneres de Borneo, fue intencional. Un tratamiento repetido y meticuloso de una parte del cuerpo específico, "que llevó un tiempo considerable", según Isabelle Laumer.



La doctora Caroline Schuppli, coautora del estudio, no excluye la posibilidad de una "innovación individual" de origen accidental.



Rakus podría haber aplicado sin querer el jugo de la planta sobre su herida, justo después de haberse llevado los dedos en la boca. Como la planta tiene un efecto analgésico los monos "pueden experimentar un alivio inmediato, lo que los empujaría a repetir la operación varias veces", según esta responsable del grupo Desarrollo y Evolución Cognitiva en Max Planck.



Como este comportamiento no fue observado hasta ahora a nivel local la investigadora no excluye que esté presente en la zona de origen de Rakus, ya que los jóvenes orangutanes abandonan su región natal después de la pubertad.



El hecho de que, como los seres humanos, los primates puedan tratar activamente una lesión de esta manera sugiere que "nuestro último ancestro común ya utilizaba formas similares de tratamiento con ungüentos", afirma Schuppli.