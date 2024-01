Cientos de personas aisladas en Japón tras terremoto que dejó 78 muertos

El poderoso temblor, seguido de cientos de réplicas, dejó al menos 330 heridos, según el balance oficial. Las autoridades publicaron el jueves una lista de 51 personas cuyo paradero no ha sido confirmado.

"Incluso si le doy mi comida a mis hijos, no sería suficiente. No he comido casi nada en dos días", comentó una madre de tres niños en la zona de Suzu al diario Asahi Shimbun.