Cierran los colegios electorales de Brasil en la segunda vuelta de las municipales

Jair Bolsonaro destaca fortaleza de partidos de la derecha

"Hemos ayudado a partidos de derecha, centro-derecha y hasta de centro. Y (la primera vuelta de los comicios, celebrada el día 6) fue un golpe monumental para la izquierda", dijo el líder ultraderechista a los periodistas al lado de Fred Rodrigues, aspirante a la alcaldía de Goiânia, y otros correligionarios.



Bolsonaro, inhabilitado por deslegitimar las instituciones, resaltó que la tendencia fue elegir a candidatos conservadores, en el día en que se celebra la segunda vuelta de las municipales en 51 ciudades del país.



"La tendencia fue no votar al PT (Partido de los Trabajadores, que lidera Lula)", expresó.



Otro de los aliados que acompañó al ex jefe de Estado fue el diputado federal Gustavo Gayer, quien esta semana fue objeto de una operación policial por sospechas de desvío de recursos públicos, según recoge CNN Brasil.



Bolsonaro salió en defensa del congresista y volvió a atacar al juez instructor del caso en la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, quien además investiga al expresidente en varias causas, entre ellas una por tentativa de golpe de Estado.



"Solo están encima de la derecha. En la izquierda no hay nada. Y el caso le cayó al mismo magistrado. Siempre es el mismo", se quejó Bolsonaro, en alusión a De Moraes.