Cinco interrogantes sin respuesta tras visita de la OMS a Wuhan

Tras cuatro semanas de misión en Wuhan (centro de China), los expertos de la OMS no han podido desvelar el origen de la pandemia de Covid-19 y varias preguntas quedan aún sin respuesta.



El equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) supone que probablemente el coronavirus migró de los murciélagos a una especie sin determinar antes de infectar a humanos.



También consideró "muy improbable" que el Covid-19 provenga de un laboratorio de alta seguridad en Wuhan, descalificando muchas teorías planteadas en este sentido.



Una presión global se cernió sobre los expertos desde el comienzo de esta investigación en China, lo que significa trabajar "como locos en un contexto con la mayor carga política", de acuerdo a Peter Daszak, uno de ellos.



Tras casi un mes de misión, he aquí cinco preguntas sin respuesta sobre el origen del Covid-19:



¿Origen animal?

Los expertos analizaron decenas de miles de muestras tomadas a animales salvajes, domésticos y de criaderos de toda China, pero en ninguna encontraron coronavirus.



Pero, la viróloga holandesa Marion Koopmans explicó que especies muy sensibles al coronavirus --como rata del bambú, tejón, conejo-- se vendían en el mercado de Huanan, en Wuhan, sitio de uno de los primeros focos, por lo tanto un punto de partida para recorrer la cadena de contagio.



Daszak, zoólogo británico, añadió que los nuevos virus descubiertos en murciélagos en Tailandia y Camboya "trasladan el foco hacia el sureste asiático". "Creo que lo encontraremos algún día", consideró, pero "puede llevar tiempo", advirtió.



¿Acceso a datos?

Hubo preocupación por las dificultades de acceso para los científicos a los datos chinos, luego de que Pekín fuera acusada de subestimar la gravedad de la epidemia cuando empezó en Wuhan a fin de 2019.



Thea Kolsen Fischer, epidemióloga danesa de la OMS, precisó que el equipo no recibió datos en crudo, sino solamente los procesados luego de haber pasado por el tamiz de los científicos chinos.



Los expertos de la OMS aseguraron que tuvieron acceso a todos los sitios y personas requeridos.



¿Tesis de los congelados?

Pekín ha repetido la tesis de que el coronavirus podría haber llegado a China mediante alimentos congelados.



El director de situaciones de emergencia de la OMS, Mike Ryan, estima que "no hay pruebas de que alimentos o la cadena alimentaria estén vinculados a la transmisión" de covid-19.



Pero en China, su equipo le habría dado algún crédito a esta tesis.



Para el jefe de la parte china de la misión, Liang Wannian, el coronavirus puede recorrer grandes distancias sobre la superficie de productos fríos, y el análisis de muestras tomadas en el mercado de Huanan, donde venden animales salvajes y mariscos congelados, mostró una "contaminación generalizada" por Covid-19.



No obstante, el líder del equipo de la OMS, Peter Ben Embarek, advirtió que aún no se sabe si el coronavirus puede transmitirse a los humanos a través de la cadena de frío.



De China u otra parte?

Pekín solicitó insistentemente a la OMS para investigar un posible origen estadounidense de la epidemia. Funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores chino plantearon teorías sobre la fuga del coronavirus de un laboratorio militar norteamericano.



Presionada para eludir las críticas internacionales, China publicó estudios que sugieren que el covid-19 apareció en Italia y otros países a fines de 2019.



Pero Koopmans juzgó que estos estudios "no proporcionan ninguna prueba de una circulación anterior" del virus fuera de China anterior a diciembre de 2019, añadiendo que los expertos "deben buscar evidencias reales de una circulación previa".



¿Y ahora?

Para Koopmans, las granjas que abastecen de animales salvajes al mercado de Wuhan deben ser más investigadas.



Además de tomar nuevas muestras de animales salvajes en China y otros sitios, Embarek sugirió reanalizar las ya disponibles con "nuevos enfoques" de análisis de sangre y buscar en Wuhan casos anteriores a diciembre de 2019.



China, por su lado, espera que las próximas investigaciones se realicen en otro país.