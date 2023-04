Cinturas: cuando la edad no tiene la culpa

Por ELPAÍS - THE GUARDIAN

Eso sí, la mayoría de estas prescripciones informales vienen acompañadas de una cláusula en letra pequeña, un disclaimer en toda regla: tengan muy en cuenta que, a partir de los 40 años, el metabolismo no se deja acelerar fácilmente. Llegada una cierta edad, se enfrentan ustedes a una barrera metabólica, uno de esos obstáculos infranqueables que conducen a la melancolía.

El organismo, como un burócrata adocenado y complaciente, se ralentiza sin remedio y se pasa al enemigo, permitiendo que proliferen por doquier improvisados almacenes de grasa. Las hercúleas sesiones de gimnasio y la austera dieta de frambuesas, guisantes y avena ya no dan el resultado apetecido . Redoblando los esfuerzos podrá usted aspirar a alguna pírrica victoria parcial. Pero la gran guerra, en esencia, está perdida.

Sin embargo, un estudio cuyas conclusiones se publicaron en la revista Science en agosto de 2021 y que varios medios de comunicación han citado desde entonces demostró que la velocidad metabólica se mantiene sorprendentemente estable entre los 20 y los 60 años. Es decir, no se acelera ni se ralentiza de manera significativa durante las décadas centrales de la vida adulta. Ni siquiera en el caso de las mujeres que alcanzan la menopausia, el grupo demográfico al que con mayor frecuencia se le atribuye una “expansión de la mediana edad” debida a causas metabólicas.

Los autores del estudio, basado en una muestra de 6.400 personas procedentes de 29 países distintos, consideran que “estos datos nos ayudarán a comprender mejor los procesos de formación, crecimiento y envejecimiento de los seres humanos y a desarrollar estrategias de nutrición y salud eficaces y coherentes”. Es decir, no basadas en mitos.

Tal y como destaca el doctor Tom Sanders, del King’s College de Londres, el análisis científico sugiere que en torno a los 40 años no ocurre “nada especialmente significativo” desde el punto de vista de la velocidad metabólica. Ni la caída de estrógenos femenina ni el declive de la testosterona masculina determinan que nuestro organismo abandone el carril rápido y se embarque en una especie de huelga de celo que nos hace engordar sin remedio: “El gasto energético, que es el medidor más fiable de la velocidad metabólica, apenas disminuye”, de manera que la middle-age spread no puede atribuirse a esta causa.

Sanders añade que, pese a todo, sí tendemos a engordar a esas edades : “La adiposidad creciente, es decir, el incremento de la tendencia a generar depósitos de grasa, es un fenómeno propio de la quinta década de la vida que está muy bien documentado”. Las nuevas evidencias no lo discuten, pero apuntan a que se debe a otras causas. ¿Cuáles?

Según Sara Novak, redactora de la revista New Scientist, una vez descartado el falso culpable, toca, como en Casablanca, interrogar de nuevo a los sospechosos habituales. Ese anillo de grasa en torno al vientre o al abdomen que algunos han bautizado como “la otra curva de la felicidad” se debe “a lo de (casi) siempre: malos hábitos como la falta de ejercicio y una dieta deficiente”.

Recientes estudios quitan hierro a la grasa de la barriga y demuestran que, convenientemente distribuida, no es necesariamente mala.

A nuestro metabolismo no le ocurre nada anormal. Mantiene, en la mayoría de los casos, intacta la capacidad de respuesta, por lo que librarse de esos kilos de más resulta tan sencillo en términos metabólicos a los 45 años como a los 25. Lo que tal vez sí resulta bastante más complicado, en opinión de Novak, es “adoptar un estilo de vida saludable en momentos en que tanto las inercias cotidianas como el profundo arraigo de los malos hábitos conspiran para impedirlo”. Es decir, que volver al gimnasio a hacer ejercicio aeróbico intenso resulta, por poner ejemplo, mucho más difícil cuando uno supera de largo los 40, está inmerso en una rutina frenética y siente que ha dejado de ser dueño de su tiempo, otro fenómeno “muy propio de la mediana edad”.

Otra línea de interpretación sugerente, complementaria a la anterior, es la que establece una conexión entre las dos curvas de la felicidad: la anímica y la que hace que no quepamos en nuestros propios pantalones. Un estudio conducido por el economista británico David G. Blanchflower, estableció que el grado de felicidad subjetiva de las personas depende, en gran medida, de la edad. Basándose en respuestas de una muy amplia muestra de ciudadanos de 145 países, 109 de ellos desarrollados, Blanchflower estableció que el cénit de la felicidad se alcanza muy pronto, en la primera infancia, y empieza a perderse en cuanto arranca la pubertad.

Queda, pese a todo, examinar la cuestión desde un punto de vista más halagüeño. La expansión de la mediana edad no tiene por qué ser necesariamente un fenómeno negativo. Después de todo, un cuerpo más estrecho no es preferible en todas las circunstancias. Un artículo de The Guardian aporta un punto de vista refrescante al incidir en que algunos tipos de expansión horizontal o incluso de obesidad moderada pueden ser beneficiosos para la salud.