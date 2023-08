Claves para entender el fenómeno Milei en Argentina

Un "elefante nos pasó por delante y no lo vimos" editorializó el diario Clarín al señalar por igual a analistas, encuestadores y políticos.

Para Milei "la gente está enojada, porque no están viendo lo que les pasa, pero hablar de 'voto bronca' es peyorativo. Estamos en un cambio de época. Los argentinos dijeron basta al modelo de la casta".

S us principales rivales son Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio, centro-derecha) y el ministro de Economía, Sergio Massa (Unión por la Patria, peronismo) que obtuvieron 28% y 27% de los votos respectivamente en las primarias.

"Nadie lo imaginó. Fue primero en lugares donde no tenía ningún apoyo, sin siquiera fiscales electorales, sin absolutamente nada", señaló Juan Negri, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Torcuato di Tella.

Y no se ahorra declaraciones provocadoras, como cuando planteó "dinamitar el Banco Central" y acotó "no es una metáfora".

"La clase política no sabe leerlo. Lo toma literal, pero no lo toma en serio. Sus votantes hacen lo contrario: No se toman literalmente sus propuestas, pero a él se lo toman en serio. Se reconocen ante alguien que dice por fin algo novedoso", expresó Negri.