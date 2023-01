Colapso de edificio en República Dominicana deja un muerto

"No lo tenían, yo puedo decir que no lo tenían porque ese proyecto no ha pasado por el Codia, y para emitir una licencia, las instituciones que intervienen Medio Ambiente, Ayuntamiento, el Ministerio de Vivienda y el Codia, ese proyecto tiene que pasar por las cuatro instituciones, por el Codia responsablemente lo digo no ha pasado", dijo Gil al canal Telesistema.