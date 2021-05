Colombia llama a un diálogo con "todos los sectores" por protestas

Escucha esta nota aquí

El gobierno de Colombia llamó este jueves a un diálogo entre "quienes marchan" y "quienes no marchan" en las violentas protestas contra el presidente Iván Duque que han dejado 24 muertos en nueve días.



"Hay que escuchar a todos los sectores del país pero también el país tiene que escuchar al gobierno (...) Incluye a quienes marchan pero también a quienes no marchan", dijo a Blu Radio el consejero presidencial Miguel Ceballos, mediador del gobierno con los manifestantes .



Las conversaciones empezaron el miércoles con el liderazgo del consejero y la participación de fiscalía, procuradoría, defensoría del pueblo y gremios económicos.



Ceballos aseguró que se reunirá con los líderes de las protestas el lunes, en un lugar fuera de la sede presidencial y se reservó confirmar la participación de Duque.



"La voluntad del gobierno fue invitar primero a quienes organizan el Comité Nacional del Paro pero entendiendo que estas movilizaciones no se agotan en ese grupo", añadió.



El presidente enfrenta desde 2019 masivas protestas en todo el país, que volvieron con fuerza el 28 de abril en rechazo a una reforma fiscal ya retirada.



Sindicatos, estudiantes, indígenas, ambientalistas, entre otros sectores se congregaron alrededor del llamado Comité Nacional del Paro para exigir cambios en las políticas del gobierno conservador.



"Con los que hay que dialogar es con los que están en las calles que son los jóvenes", dijo Claudia López, alcaldesa de Bogotá, uno de los focos de las protestas.



Líderes de las movilizaciones se dijeron abiertos a un diálogo directo con Duque, sin intermediarios.



Las protestas han sido en su mayoría pacíficas y festivas. En algunas ciudades se han presentado disturbios y choques con la fuerza pública que dejan 24 muertos y más de 800 heridos.



Durante una rueda de prensa virtual para periodistas en Washington este jueves, el ministro de Defensa, Diego Molano, culpó del "vandalismo" en las calles a disidencias de las FARC, que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016, y al ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia.



La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y organismos defensores de derechos humanos rechazaron abusos policiales durante las manifestaciones.



"Si ha habido un uso excesivo de la fuerza, que haya una rendición de cuentas", concedió el ministro del Interior, Daniel Palacios, durante la conferencia de prensa virtual.