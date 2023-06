Colombia prepara documental sobre niños rescatados en la Amazonia

El gobierno de Colombia trabaja con el productor británico Simon Chinn para realizar un documental sobre los cuatro menores indígenas que sobrevivieron 40 días a solas en la Amazonía luego de un accidente de avión, informó el presidente este viernes.



Tuve "una primera reunión con una persona que ha ganado dos Óscares en el tema de confección de documentales", respondió el mandatario Gustavo Petro a periodistas que lo interrogaron sobre una eventual producción basada en la asombrosa historia de supervivencia de los hermanos Lesly (13 años), Soleiny (9), Tien Noriel (5) y Cristin (1).



"Hay que hablar con la familia, con las comunidades indígenas (y) abrir el archivo de imágenes", anticipó Petro desde París, adonde viajó para participar en una cumbre climática.



El jueves el mandatario publicó una foto en la que aparece junto a Chinn, ganador de premios de la Academia por los documentales "Man on Wire" (2008) y "Searching for Sugar Man" (2012); el corresponsal de la televisora británica Channel 4, Guillermo Galdós; y el encargado de la cadena estatal colombiana RTVC, Hollman Morris.



Según Petro, RTVC se asociará con Lightbox, una productora fundada por Chinn, para contar la historia de la "Operación Esperanza", en la que más de 100 militares y decenas de exploradores indígenas unieron fuerzas para encontrar a los menores en un área selvática del tamaño de la provincia de Buenos Aires.



"Muchas gracias señor presidente. Es un honor (...) hacer el documental sobre esta inspiradora historia", reaccionó Chinn en su cuenta de Twitter.



- Buscan a Wilson -

La avioneta en la que viajaban los niños junto a su mamá y tres adultos, se desplomó el 1 de mayo en un paraje remoto entre los departamentos de Guaviare y Caquetá (sur). Todos los mayores de edad murieron y sus cuerpos fueron encontrados por militares 15 días después.



El hallazgo de varias pertenencias de los niños en las inmediaciones de la aeronave dio inicio a una búsqueda en la que participaron comandos élite de las Fuerzas Armadas y guías espirituales indígenas que finalmente orientaron a los rescatistas hacia un punto de la selva donde los hermanos fueron ubicados la tarde del 9 de junio. Estaban en un refugio improvisado con hojas, bajos de peso y deshidratados.



Sobrevivieron gracias a frutos silvestres y al ingenio de Lesly, la mayor del grupo y quien usó una botella de gaseosa para recoger agua en esta región donde llueve durante 16 horas al día.



Los menores se recuperan satisfactoriamente en el Hospital Militar Central de Bogotá "con mejoría (...) de apetito, ganancia de peso y una adecuada tolerancia a la ingesta alimenticia", informó el centro médico el miércoles, en su parte más reciente.



Wilson, un perro rescatista del ejército que habría hecho el primer contacto con los hermanos días antes del hallazgo, se extravió durante la búsqueda en un hecho que las Fuerzas Armadas calificaron como "inusual".



Unos 70 uniformados permanecen en la zona tratando de ubicar a este pastor belga malinois de seis años. Más de 100.000 personas piden que el gobierno "no abandone los esfuerzos para encontrar al valiente perrito", a través de la plataforma change.org.



Las Fuerzas Armadas han dicho que la búsqueda se mantendrá durante un tiempo "razonable".