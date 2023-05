Colombia ya no sabe qué hacer con los hipopótamos de Escobar

Una nueva manada se está consolidando en un pequeño lago a unos 20 metros de la escuela, explicó David Echeverri, funcionario de la autoridad ambiental local (Cornare).



"Hay como 35 niños jugando, se pueden acercar mucho y generar una tragedia", advierte el experto. A sus espaldas una familia de tres hipopótamos se mueven en el agua plácidamente sin ninguna clase de encierro.



"Si bien los ves muy tranquilos, en cualquier momento, en su comportamiento tan impredecible, pueden atacar, como ya ha pasado", agrega.



De su lado, el pescador John Aristides (33 años) recuerda muy bien aquella tarde de octubre de 2021 cuando lanzó su caña a la orilla de un riachuelo:



"Cuando estiré la mano (...) (el hipopótamo) se me tiró y me dio en la cabeza con los labios", evoca Aristides, quien resbaló en su huida y no pudo evitar que el animal le mordiera el brazo izquierdo.



"Me apretó y me lanzó por ahí a dos metros (…) no me arrancó el brazo porque tiene los dientes muy gruesos", agrega el sobreviviente que pasó casi un mes hospitalizado.



Es lo más cercano a un encuentro fatal en Colombia, pero "si no hacemos nada lo que nos espera son miles de hipopótamos deambulando", anticipa Echeverri, quien hace un par de semanas enterró a uno arrollado por un conductor.