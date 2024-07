Comunidad internacional no reconoce la “victoria” de Maduro, habla de “fraude”, “repudia” su proclamación y exige respeto al voto

A pesar de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, selló el triunfo de Nicolás Maduro con un 51% de votos a su favor, la comunidad internacional no le cree, habla de un fraude descarado, de un proceso viciado lleno de irregularidades , exige resultados transparentes y el respeto al voto de millones de venezolanos.

Estados Unidos, no quedó indiferente y pasada la una de la madrugada de este lunes, el secretario de Estado Antony Blinken, salió a dar un comunicado en el que el gobierno de Joe Biden expresa su preocupación.

“ Tenemos serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejen la voluntad o los votos del pueblo venezolano... la comunidad internacional está observando esto muy de cerca y responderá en consecuencia”, dijo Blinken.

Otro mensaje contundente fue el del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien a pesar de ser de línea socialista, igual que el venezolano Maduro, subrayó que “desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”, demandó el mandatario chileno.

El presidente argentino, Javier Milei, antes de que el Consejo Electoral de Venezuela emita los resultados se adelantó a ratificar que su país no reconocerá un gobierno fraudulento.

“¡¡¡Dictador Maduro afuera!!! Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”, se lee en el mensaje del mandatario argentino.

Maduro, en medio de su discurso de victoria, le dedicó varios minutos a Milei. No se ahorró adjetivos calificativos , lo llamó desde “fascista” hasta “feo” y le lanzó un desafí o .

“A Milei le digo: no me aguantas un round. Bicho cobarde. Eres un tronco fascista. Y desde Caracas digo no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo, somos un pueblo de guerreros. Ese canto viene de la profundidad argentina y yo lo voy a repetir, Milei basura, vos sos la dictadura” afirmó Maduro.