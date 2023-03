Con calor extremo y sequía, Argentina sufre su verano más tórrido

Argentina soporta este año el verano más tórrido del que se tiene registro, con temperaturas récord y falta de lluvias que dañan la agricultura y mantienen al país bajo alerta meteorológica, según reportes oficiales.



En noviembre pasado, aún en primavera, se registró la primera de nueve olas de calor cuando lo usual son cuatro o cinco estivales y seguirán en otoño con temperaturas hasta 55% por encima de la media, reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



Según el SMN que recopila datos desde 1961, este es el verano más cálido desde entonces y el mes pasado fue además el segundo febrero más seco, con 41,9% menos de lluvia que el promedio.



"Es difícil por ahora atribuir todo al cambio climático", dijo a la AFP Cindy Fernández, especialista del SMN. Sin embargo los estudios indican que "el cambio climático hace 60 veces más probable la ocurrencia de olas de calor prolongadas y con gran extensión territorial" como las que atraviesa Argentina.



Este jueves, el ingreso de aire frío austral trae alivio al sur del país, "pero en el centro y norte las temperaturas seguirán muy altas. En Buenos Aires posiblemente tendremos otra ola de calor la semana próxima", dijo.



Estela Lago, de 49 años y vendedora en un kiosco de Buenos Aires, está harta de este verano interminable. "Ya no lo soporto. Hemos tenido calor extremo desde noviembre, estamos en marzo y no termina", se quejó.



Esta semana la alerta roja abarca un tercio del país. "No es normal tener olas de calor en marzo, esta última fue muy larga, en la ciudad de Buenos Aires se prolongó por siete días", señaló Fernández, quien indicó que la duración usual es de tres días.



Más sequía

La combinación de altas temperaturas y sequía propició incendios forestales y afectó los rindes agrícolas de este país que figura entre los principales exportadores de alimentos.



"Argentina sufre un escenario climático sin precedentes en la agricultura moderna", advirtió en su último informe la Bolsa de Comercio de Rosario. "No hay lluvias a la vista que permitan ponerle un piso a la cosecha, la situación es muy grave y puede empeorar", agregó.



La producción de soja, principal producto de exportación, caerá a su volumen más bajo en 14 años, con pérdidas también en trigo y maíz. La entidad estimó pérdidas por unos 10.000 millones de dólares este año.



"Esta sequía fue provocada por el fenómeno de la Niña y se espera que en otoño empiece a debilitarse hasta desaparecer, pero la atmósfera tarda en responder", explicó Fernández.



Agobiados