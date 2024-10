Con la bandera de la "esperanza" el Frente Amplio uruguayo cierra su campaña presidencial

El partido opositor de coalición de izquierdas Frente Amplio (FA) cerró su campaña este martes frente a miles de sus seguidores, en Montevideo, en un acto en el que sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia, Yamandú Orsi y Carolina Cosse, respectivamente, levantaron la bandera de la "esperanza".



El reconocido Parque Batlle de la capital uruguaya fue el escenario en el que el rojo, blanco y azul representativos de esta fuerza política inundaron la principal avenida de esta localidad al ritmo de la popular música como la plena y el cierre del experimentado cantante y compositor local Ruben Rada.



"Con Yamandú y Carolina hay esperanza", indicaba un mensaje en la pantalla de la tarima principal en la que en primera instancia tomó la palabra la candidata Cosse quien enfocó su discurso en el humanismo.



"Por eso es tan importante el humanismo, porque las personas hacemos falta, porque somos fundamentales, aunque nos quieran convencer de que no. Tenemos que pensar ahora es qué cosas que parecen imposibles las podemos hacer posible y lo que hace falta es que vos no faltes y que vos no estés", expresó.



Asimismo, insistió en que "cada uruguayo y uruguaya cuenta" ya que, en su opinión, "no hay posibilidad de avanzar si no es con todas y todos" y remarcó la importancia de la participación activa de la población desde distintas maneras y lugares.



"Hacen falta las maestras y los docentes para que, otra vez, las ganas de aprender, la capacidad de leer, de seguir adelante se convierta en la herramienta para transitar la vida", apuntó la exintendenta de Montevideo.



En su discurso, Cosse aseguró que el FA ganará las elecciones de su país y que Orsi será "un gran presidente" a quien agradeció por la campaña desarrollada.



Al grito de "Oh lelé, oh lalá, si esto no es el pueblo el pueblo en donde está" por parte del público asistente y luego de la difusión de un video biográfico Orsi subió al escenario en el que brindó su agradecimiento al "pueblo frenteamplista" en un "tiempo de cosecha".



Además, recordó que en marzo de 2025, cuando asumirá el próximo gobierno de ese país, se cumplen 40 desde la vuelta de la democracia tras la dictadura.



"Sepamos bien que estos 40 años que celebramos tenemos que celebrarlos como un proceso lento que labra la roca, de resistencia. En el año 80 donde se pensaba que la dictadura seguía y que iba a durar por muchos años (...). Fue un proceso duro y lento pero que llegó a buen fin", expresó.



En tanto, hizo mención a los "cinco compromisos" que asumirá en caso de ser electo presidente de ese país entre los que destacan el diálogo, el crecimiento económico, la protección social, la seguridad y la honestidad.



"Quiero ser presidente porque quiero cumplir este compromiso. Quiero hacerme cargo de cumplir con cada uno de esos compromisos básicos junto al equipo del FA", apuntó.



La esperanza también fue parte del discurso de Orsi quien no dejó pasar la ocasión para insistir en que los ciudadanos de ese país vivan en un lugar en el que "reine el amor" y rechacen el odio.



"Lo que nos une es una esperanza enorme que se esta construyendo en estos días y es lo que tanto esperamos. Lo que nos une realmente, la convicción de un país que puede crecer y cuidar a su gente, el compromiso con la honestidad, la transparencia y la solidaridad", concluyó.



El próximo domingo Uruguay vivirá sus elecciones presidenciales en las que 2,7 millones de ciudadanos están llamados a ejercer su voto en una jornada en la que también se elegirán los cargos de representación parlamentaria así como un plebiscito para la reforma de la Seguridad Social y los allanamientos nocturnos.